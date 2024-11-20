المصريين الأحرار: كلمة الرئيس في قمة العشرين جاءت كاشفة للنظام العالمي

أعرب النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، عن تقديره لمشاركة مصر الثرية في قمة مجموعة العشرين التي شهدتها دولة البرازيل، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي جاءت كاشفة للنظام العالمي على الجانبين الاقتصادى بشأن عدم الوفاء بالتزامها نحو التنمية وأيضا المناخ السياسي لعدم المساواة في التعامل مع الأوضاع المأساوية فى فلسطين ولبنان.



وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي، أن خطاب رئيس مصر عكس صورتها البناءة والفاعلة فى المنظومة العالمية، وذلك بانضمام بلادنا رسميًا للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، إيمانا بأهمية تعاون الجميع لمواجهة التحديات، وضرورة التزام الكل بأهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن تجدد مصر دعوتها لتدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها لضمان أمن الغذاء وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة، أمر غاية الأهمية في ضوء أزمات الغذاء.

