رئيس الوزراء يشيد برفع فيتش تصنيف 4 بنوك مصرية: رسالة إيجابية

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية من B- إلى B، قائلا: “إنه خبر إيجابي”.

وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن ذلك يأتي بعدما رفعت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر كلها، ثم تبعها رفع التصنيف للأربعة بنوك رئيسية في مصر، وهي بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي.

وأوضح أن ذلك يعد رسالة إيجابية للغاية للتوجه الذي تسير عليه مصر، وهذا ما قاله تقرير الوكالة بالتفصيل في هذا الأمر.

ولفت أن مصر مصنفة من المؤسسات الدولية بالتصنيف «أ» في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، متابعا: “الحكومة تدخل في التحول الرقمي، وحريصة على الاستمرار فيه، وهناك 11 ألف متخصص في صناعة الإلكترونيات”.

وأكد أنه عقد لقاء مهم بين وزير السياحة وعدد من الخبراء والمستثمرين في مجال السياحة، لوضع الخطط التنفيذية الواضحة، والمطلوبة لتحقيق هدف الـ30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، وكيفية التحرك في هذا المجال، لإصدار قرارات تنفيذية، بالتنسيق مع القطاع السياحي والقطاع الخاص.