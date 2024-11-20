بالأسماء.. إصابة 4 طلاب في انقلاب ملاكي على طريق مطروح

أصيب 4 طلاب بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل قاعدة محمد نجيب بنطاق مدينة ومركز الحمام بمحافظة مطروح، على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتم نقل المصابين لمستشفى الحمام المركزي لتلقي العلاج اللازم.



استقبل مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح، 4 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل قاعدة محمد نجيب بنطاق مدينة ومركز الحمام بمحافظة مطروح.

المصابين هم: عمر شريف جمعه محمود " 19 سنة " طالب، من العجمي بالإسكندرية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والظهر وجرح أسفل الذقن، وأحمد إبراهيم على النجار " 20 سنة "طالب، من العجمي ، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، والحالة العامة متوسطة، ومحمد شريف محمد السيد " 19 سنة " طالب، من العجمي، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والحالة العامة متوسطة، و أحمد كامل محمد حسنى " 20 سنة " طالب، من العجمي، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووصفت حالاتهم العامة بالمتوسطة.