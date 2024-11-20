"قتل زميله".. نيابة كفرالشيخ تأمر بإيداع طفل في دار رعاية الأحداث

أمرت نيابة مركز سيدي سالم، تحت إشراف المستشار منير صالح المحامي الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، بإيداع طفل يبلغ من العمر 11 سنة، في دار رعاية الأحداث، على ذمة المحضر رقم 8698 لسنة 2024 إداري مركز شرطة سيدي سالم، بتهمة قتل زميله في نفس عمر زميله .

ولقي طالب في الصف السادس الابتدائي، حتفه على يد زميله، على خلفية مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بينهما.

وتلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير أدارة المباحث الجنائية، يفيد بوصول «م.ع. أ» 11 سنة، طالب، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي جثة هامدة، وتم إيداعه تحت تصرف جهات التحقيق.

وأظهرت التحريات الأمنية لأجهزة البحث الجنائي ، أنه أثناء لهو الطالب المتوفى مع زميله «ع.م» 11 سنة، حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الأخير على زميله المتوفى بالضرب بالقدم بمنطقة حساسة أسفل البطن، ما أدى إلى سقوطه أرضًا مغشيًا عليه، وجرى نقله بمعرفة الأهالي للمستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، أفاد التقرير أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب.