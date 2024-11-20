مركز التنمية الشبابية بالجزيرة ينظم حفلًا فنيًا لتكريم المتفوقين دراسيًا

في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي في تكريم وتحفيز المتفوقين في جميع المجالات وخصوصاً الدراسية بجميع المراحل التعليمية، قامت اداراة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة برئاسة جمال الرملي بتكريم أبنائه المتفوقين دراسياً فى مختلف المراحل التعليمية الحاصلين علي اعلي الدرجات فى الثانوية العامة والأزهري والدبلومات الفنية.

نظمت ادارة المركز حفل غنائي استعراضي كبير علي المسرح الروماني بمشاركة نخبة من نجوم الفن وفريق البالية الخاص بالمركز تحت إشراف الكابتن سوزان منير وكورال المركز من طلبة خدمة اجتماعية تحت إشراف الدكتورة نرمين فكري

قام جمال الرملي وشريف منصور المدير التنفيذي وعبد النبي فوزي مدير النشاط الاجتماعي علي هامش الحفل الفني بتسليم شهادات التقدير والمكافات للطلبة المتفوقين في جميع المراحل التعليمية.

فيما قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة بعمل فيلم تسجيلي لجميع الطلبة المتفوقين دراسياً فى جميع المراحل تم عرضه علي شاشة عرض عملاقة علي هامش الحفل الفني.