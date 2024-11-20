لمواجهة موسيماني.. كارتيرون يغادر أم صلال متجهًا إلى سباهان الإيراني

أعلن نادي أم صلال القطري، اليوم الأربعاء، رسميًا رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق، وذلك تمهيدًا لتوليه مهمة قيادة فريق سباهان الإيراني، المتصدر حاليًا للدوري الإيراني.

وكانت تقارير صحفية إيرانية، كشفت سابقًا عن توصل إدارة نادي سباهان إلى اتفاق نهائي مع كارتيرون لتدريب الفريق، خلفًا للمدرب البرتغالي خوسيه مورايش.

وكان كارتيرون، تولى تدريب نادي أم صلال في شهر يوليو 2023، حيث قاد الفريق في 45 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها 5 انتصارات و6 هزائم وتعادلين في الموسم الحالي.

وسبق للفرنسي باتريس كارتيرون قيادة العديد من الأندية العربية والأفريقية، أبرزها الأهلي والزمالك ووادي دجلة في مصر، والرجاء البيضاوي في المغرب، والنصر والاتفاق في السعودية، بالإضافة إلى منتخب مالي.

كارتيرون يواجه موسيماني مجددًا

من جهة أخرى، يتصدر فريق سباهان الإيراني جدول ترتيب الدوري الإيراني برصيد 21 نقطة جمعها من 10 مباريات، حيث يُعتبر أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

ورحل باتريس كارتيرون عن تدريب أم صلال القطري، وفي طريقه لتولي تدريب سباهان الإيراني، ليواجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق استقلال طهران، وذلك في صدام جديد بين الثنائي المخضرم.