رسميًا.. كهربا ينهى أزمته مع الزمالك

حلَّ محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادى الأهلي، أزمة المستحقات المتأخرة عليه لنادى الزمالك، ودفع الدفعة الأخيرة من الغرامة.



وانتهت أزمة الزمالك وكهرباء، عندما أعلنت القلعة البيضاء في نهاية فبراير الماضي، نهاية الأزمة بعد استلام 2 مليون و476 ألفا و389 دولارا، الغرامة المستحقة على اللاعب.

ولم يدفع كهربا الجزء المتبقي من الغرامة والذى يبلغ ما يقرب من 6 ملايين و500 ألف جنيه مصري.

انتهاء الأزمة

وعلمت "البوابة نيوز" أن كهربا سدَّد الدفعة الأخيرة المتبقية من الغرامة لصالح نادي الزمالك، بعد تواجد وكيل أعماله أحمد يحيى اليوم الأربعاء، داخل القلعة البيضاء.