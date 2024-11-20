رئيس الوزراء: مصر لن تتأخر عن سداد التزاماتها الخارجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عقدت اجتماعات مهمة؛ سواء المجموعة الوزارية الاقتصادية، أو لجنة إدارة الدين الخارجي، بتشكيلها الجديد، وتم مناقشة التحديات الموجودة اليوم، وكيفية السيطرة على الدين الخارجي، والتحرك في ضوء الالتزامات الموجودة على مصر والموارد الدولارية الموجودة.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «لدينا رؤية واضحة للغاية للتعامل مع الالتزامات الموجودة على مصر، لأن ذلك يثار بأن مصر لديها التزامات كبيرة لسداد أقساط ومستحقات دولارية، وأؤكد أن مصر لن ولم تتقاعس أو تتأخر في سداد التزاماتها، وحتى في الفترة التي كانت أصعب من ذلك بكثير، مصر لم تتأخر أبدا عن سداد أي التزامات ومطمئنين لهذا الأمر».

وتابع: «ندرس كل هذه الموضوعات بالتفصيل الكامل داخل اللجان الخاصة بنا، ويكون هناك تنسيقات كاملة مع البنك المركزي في هذا الشأن».