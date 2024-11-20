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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة تطلق 30 منفذا متحركا للبيع بأسعار مخفضة بالمنيا

سيارات محملة بالسلع
سيارات محملة بالسلع الغذائية
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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة من منافذها المتنقلة تشمل ٣٠ سيارة محملة بالمنتجات الغذائية المختلفة، للبيع باسعار مخفضة بمحافظة المنيا.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء ورفع الغلاء عن كاهل المواطنين، وبالتنسيق مع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا.

 

وأشار الفولي إلى أن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، تفقد اصطفاف المنافذ المتنقلة، والتي يبلغ عددها الاجمالي ٣٥ سيارة من وزارتي الزراعة والتموين، أمام ديوان عام المحافظة، حيث وجه رؤساء الأحياء والمراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بتوجيه السيارات وتوزيعها على الميادين العامة ومراكز تجمعات المواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه الوزارة دفعت بـ ٣٠ سيارة من الجهات الإنتاجية التابعة لها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والجمعية العامة للإصلاح الزراعي، قطاع الانتاج، قطاع تنمية الثروة الحيوانية، الإدارة العامة للزراعات المحمية، والمجالس الزراعية.

وقال إن السيارات تضم منتجات اللحوم والدواجن والألبان وبيض المائدة، والبقوليات ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة، حيث يتم طرحها للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل الى ٢٥ ٪.

 

وأشار الفولي إلى استمرار العمل على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالدفع المستمر المنافذ المتنقلة في جميع المحافظات تباعا، لطرح منتجات الوزارة بأسعار مخفضة، للمساهمة في خفض العبء عن كاهل المواطنين.

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المنتجات الغذائية خفض الأسعار محاربة الغلاء