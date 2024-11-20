إعلان الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم

أعلنت الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم، للعام الجامعي 2024 /2025، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

وقال الدكتور عاصم العيسوي أنه تم إعلان الكشوف النهائية، بعد الانتهاء من أعمال فحص الطعون، ليكون إجمالي عدد المتقدمين لخوض الانتخابات الطلابية، ٨١٧ طالبًا وطالبة، واشار الى أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم بدأت اعتبارًا من يوم الخميس الماضى، بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات، وتم تلقي طلبات الطعون، وفحص تلك الطعون.

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