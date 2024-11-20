محافظ مطروح يزور مركز بحوث الصحراء بالقاهرة لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم الأربعاء، اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر المركز بالقاهرة، بحضور كل من الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي، نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مركز بحوث الصحراء، ومحافظة مطروح لتنفيذ الخطط التنموية الزراعية، بما يتماشى مع التكليفات السيادية للدولة، وتم مناقشة كيفية تنفيذ المشروعات الزراعية مع الحفاظ على الموارد البيئية، واستخدام الممارسات العلمية الحديثة لضمان استدامتها في ظل التحديات البيئية التي تواجهها عمليات التنمية في المناطق الحدودية.

خلال الزيارة، استعرض الدكتور حسام شوقي جهود المركز في مجال التنمية الزراعية، حيث تفقد السيد المحافظ المعامل المركزية بالمركز، وتعرف على أحدث الأساليب العلمية في مجالات تحلية المياه وتحاليل المياه والتربة.

وفي كلمته، أعرب اللواء خالد شعيب عن تقديره لجهود مركز بحوث الصحراء في دعم مشروعات التنمية الزراعية التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في محافظة مطروح. كما أشار إلى أهمية دعم المرأة وإبراز دورها في تنمية المجتمع المحلي.

من جانبه، أكد الدكتور حسام شوقي استمرار المركز في بذل الجهود لدعم التنمية الزراعية بمحافظة مطروح، من خلال توجيه الفرق البحثية وتنفيذ المشروعات التنموية وفقًا لاستراتيجية الدولة لتنمية المناطق الحدودية وأولويات الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح.

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