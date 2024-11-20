بسبب بخار الماء.. إصابة زوجين باختناق أثناء الاستحمام في العمرانية

أصيب زوجان بحالة اختناق بسبب بخار الماء أثناء الاستحمام داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة العمرانية وتم نقلهما إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم وغادرا المستشفى عقب تحسن حالتهما الصحية.

تلقي الرائد أيمن السكوري رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اختناق زوجين داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ

بالفحص تبين تعرض زوجين لحالة اختناق نتيجة لكثافة بخار الماء، جري نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وغادرا المستشفى عقب تحسن حالتهما الصحية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.