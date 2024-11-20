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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"مدبولي": الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل تترجم لمشروعات وبرامج تنموية

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن قمة العشرين شهدت توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره البرازيلي، على اتفاق الشراكة الاستراتيجية، موضحًا أن مصر والبرازيل تربطهما علاقات وقواسم مشتركة في الظروف المختلفة للسكان والموارد.

وأوضح “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تجمع مصر بالبرازيل عضوية تجمع «البريكس»، مشددًا على أن هذه الاتفاقية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ستترجم لمشروعات وبرامج تنموية مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «الرئيس السيسي أكد على تجربة مصر الرائدة للتنمية البشرية من خلال مشروع حياة كريمة».

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