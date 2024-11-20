رفع 2200 طن مخلفات ونواتج تطهير وتجمعات قمامة في الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الانتهاء من رفع ما يزيد عن 2200 طن من المخلفات البلدية ونواتج التطهير وتجمعات القمامة ومخلفات الهدم بحي شرق المنصورة ومركزي بلقاس وأجا بمشاركة 19 معدة من خمسة مراكز على مدار يومين .

وقال "محافظ الدقهلية" في تصريحات صحفية، أنه تم اليوم رفع نحو 1000 طن من رشاح جديلة وترعة المنصورية بحي شرق المنصورة ،و740 طن من قريتي المعصرة و الستامونى بمركز بلقاس ،و460 طن من قريتي نوسا البحر وكفر ابو عوض مركز أجا، وذلك في إطار العمل المستمر لرفع كافة التراكمات بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن أعمال النظافة اليومية في كافة المراكز والمدن ورفع التراكمات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

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