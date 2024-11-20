مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار يدعو لوقف النار بغزة

فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في تبني مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي قدمته 10 دول لوقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقال ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود: "القرار المطروح بشأن غزة لم يستوف الشروط. نؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة مع إطلاق سراح الرهائن. نأسف لصيغة القرار المطروح في مجلس الأمن بشأن غزة."

وأضاف: "أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة."