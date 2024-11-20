مدبولي: عودة شركة النصر لصناعة السيارات يوم عزي على المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع الحالي شهد العديد من الفعاليات المرتبطة بقطاع الصناعة، منها عودة شركة النصر للسيارات للعمل، وحضر عدد من الوزراء وشهدوا توقيع اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن يوم عودة الشركة كان عزيزا على المصريين، لأنها جزء من الموروث المصري، وكان من الصعب علينا جميعا توقفها عن الإنتاج، بالإضافة إلى الأحاديث عن تصفيتها، لكن الهدف من سياسة ملكية الدولة الاستفادة من الأصول وليس بيعها، لهذا جرى إعادة الشركة للعمل.

وأشار إلى أن الدولة تهتم في الوقت الحالي بصناعة السيارات، وجرى توقيع عقد مع شركة بروتون الماليزية الأسبوع الماضي، وبعد زيارة مصنع النصر هذا الأسبوع، قام نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة لشركة أجا، شاهدًا على تجميع إحدى السيارات الجديدة التي سيبدأ طرحها في مصر، والجهود المبذولة في صناعة السيارات حصاد لاستراتيجية تنمية هذه الصناعة في مصر.