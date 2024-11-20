السورية حلا عمران: سعيدة بتكريم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعربت الفنانة السورية حلا عمران، عن سعادتها بالتكريم في الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي جاء من مهرجان يهتم بفنون الشباب.

وأشادت عمران بالتنوع الفني والأنشطة المسرحية التي شهدتها الدورة، مؤكدة أهمية دعم المسرح والشباب في العالم العربي، ولفتت إلى أن هذا النوع من الاهتمام يمثل خطوة ضرورية في تطور المشهد الفني.

وقالت عمران في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إن اختيارها لهذا التكريم جاء نتيجة تنوع أدائها الفني الذي يتماشى مع العصر الحالي، الذي يشهد تطوراً في الفنون الأدائية، موضحة أن أهم ما يميز مسيرتها الفنية هو قدرتها على الجمع بين الغناء والتمثيل، وهو ما منحها هوية فنية متميزة.

وتطرقت إلى مشوارها الفني الطويل، مشيرة إلى تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1994، ثم سفرها إلى أوروبا حيث شاركت في العديد من ورش العمل المسرحية (workshops) التي أسهمت في تطوير مهاراتها في التمثيل، والغناء، والرقص، وأداء المسرح الأدائي، وهو ما كان له دور كبير في إثراء مسيرتها الفنية.

كما تحدثت عن تجربتها مع المسرح والسينما والتليفزيون والراديو والدوبلاج، حيث أكدت على أهمية التدريب المستمر للممثل، حتى بعد الوصول إلى مرحلة الشهرة.

وأوضحت أن تجربتها مع المخرج سليمان البسام في عرض "أي ميديا" تعد من الأعمال التي تفتخر بها، لما يتضمنه من مشاهد تتطلب مهارة عالية في الأداء الصوتي والحركي، خاصة في مشهد انتقام ميديا الذي يتطلب قدراً كبيراً من الإتقان.

وعن تجربتها في أوروبا، قالت عمران، إنها غادرت سوريا بحثا عن فرص مسرحية تجمع بين الفن العربي والغربي، وقد وجدت ذلك في فرنسا، حيث تمكّنت من تقديم أعمال تمزج بين الثقافتين، مؤكدة على التحدي الذي يواجهه الممثل العربي في الغرب، إلا أنها تمكنت من تحقيق النجاح بفضل تقديم أعمال مميزة.

وأضافت أن تعاونها مع مجموعة من المخرجين والفنانين البارزين ساهم في تطوير مسيرتها، مشيرة إلى مشاركتها في العديد من المهرجانات الدولية وحصولها على جوائز متعددة، كان آخرها جائزة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2024.

وتطرقت إلى فيلم "باب الشمس" الذي جمعها بالفنان باسل الخياط، مؤكدة سعادتها بهذا العمل السينمائي، حيث قدمت شخصية متميزة، وهو ما يعكس تنوع أدوارها وقدرتها على التأثير في الجمهور. كما أوضحت أن اختياراتها الفنية تتسم بالصدق والرضا التام، وهي فخورة بكل ما قدمته من شخصيات متنوعة في الدراما السورية.

رغم تحفظها قليلا في ما يتعلق بحياتها الشخصية، أكدت عمران، أنها تركز بشكل أكبر على مشوارها الفني، حيث تحرص على حضور الفعاليات الفنية والمقابلات الإعلامية بشكل مستمر. ورغم مرور الزمن، تبقى حلا عمران واحدة من أبرز الوجوه الفنية في الدراما السورية، تواصل النجاح والتألق في أعمالها وتبقى قريبة من قلوب جمهورها بفضل قدرتها على التعبير عن مختلف الشخصيات والمشاعر ببراعة وحرفية.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، والتي تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.

ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.