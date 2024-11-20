ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري مساء اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، في ختام تعاملات البنوك المصرية والعاملة بمصر، قبل اجتماع تحديد الفائدة؛ ليسجل نحو 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر 49.71 جنيه للشراء، 49.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.65 جنيه للشراء، 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي - مصر

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي - مصر 49.68 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 49.66 جنيه للشراء، 49.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.66 جنيه للشراء، 49.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 49.66 جنيه للشراء، 49.76 جنيه للبيع.