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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الأندية تعلن نقل مباراة مودرن وزد إلى ملعب السلام

مودرن سبورت
مودرن سبورت
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أعلنت رابطة الأندية المصرية، نقل مبارتى الأهلى والاتحاد السكندرى، مودرن سبورت وزد اف سي، من استاد القاهرة إلى ملعب السلام.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى بنظيره الاتحاد السكندرى، يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بينما يستضيف فريق مودرن سبورت نظيره زد أف سي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، وذلك على ملعب استاد السلام.
 

رابطة الأندية الأهلى مودرن ملعب السلام