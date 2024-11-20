رابطة الأندية تعلن نقل مباراة مودرن وزد إلى ملعب السلام

أعلنت رابطة الأندية المصرية، نقل مبارتى الأهلى والاتحاد السكندرى، مودرن سبورت وزد اف سي، من استاد القاهرة إلى ملعب السلام.



ومن المقرر أن يلتقى الأهلى بنظيره الاتحاد السكندرى، يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



بينما يستضيف فريق مودرن سبورت نظيره زد أف سي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، وذلك على ملعب استاد السلام.

