ads
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«مدبولي»: تحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد اجتماعًا مهمًا بالأمس مع وزيري «البترول والمالية» لتسريع وتيرة المبادرة الخاصة بتحويل السيارات، للاستعانة بالغاز المسال كوقود بدلًا من البنزين والسولار.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة إكسترا نيوز، أنه تم التوجيه بإسراع الخطى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين في السنة بالإضافة إلى تحويل  ما يعادل 25 ألف سيارة تعمل بالسولار.

وتابع: نستهدف أن يصل الحجم إلى 275 ألف سيارة في السنة الواحدة، حيث يساهم ذلك في الحد من التلوث، حيث الانبعاثات الناجمة عن الغاز الطبيعي أقل بكثير من تلك الناجمة عن البنزين والسولار، كما يوفر على المواطن في ضوء أسعار الوقود التقليدية.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المبادرة الخاصة بتحويل السيارات