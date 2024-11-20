«مدبولي»: تحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد اجتماعًا مهمًا بالأمس مع وزيري «البترول والمالية» لتسريع وتيرة المبادرة الخاصة بتحويل السيارات، للاستعانة بالغاز المسال كوقود بدلًا من البنزين والسولار.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة إكسترا نيوز، أنه تم التوجيه بإسراع الخطى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين في السنة بالإضافة إلى تحويل ما يعادل 25 ألف سيارة تعمل بالسولار.

وتابع: نستهدف أن يصل الحجم إلى 275 ألف سيارة في السنة الواحدة، حيث يساهم ذلك في الحد من التلوث، حيث الانبعاثات الناجمة عن الغاز الطبيعي أقل بكثير من تلك الناجمة عن البنزين والسولار، كما يوفر على المواطن في ضوء أسعار الوقود التقليدية.