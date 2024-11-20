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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ممثل النيابة في "رشوة وزارة الري": "المُتهم لم يُراعي مهام عمله الرقابي"

جانب من مرافعة النيابة
جانب من مرافعة النيابة العامة
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هاجمت مُرافعة النيابة العامة في قضية "رشوة وزارة الري"، المُتهم خالد. ع "المسئول السابق في هيئة النيابة الإدارية"، ساردةً تفاصيل قيامه بجريمة طلب الرشوة.

وذكرت النيابة، أن المُتهم لم يُراعي مهام عمله الرقابي، وطلب الرشوة لتمرير أمورٍ تخالف القانون، وذكرت أنه لم يراعي حرمة بيت الله الحرام في مكة، وأخذ يُتابع من هناك ترتيبات أفعاله الإجرامية.

وقال مُمثل النيابة مُخاطباً المُتهم القابع خلف القضبان:"أنسيت من حُملت من أمانةٍ؟ نأسف أن نقول يا من كنت في هيئة قضائية بأنك أخذت الرشوة فبئس العطية".

وتابع:" قبح الله فعلك، وستبقى شامخةً هيئة النيابة الإدارية".

وسرد ممثل النيابة تفاصيل المحادثات الكاشفة لتفاصيل جريمة الرشوة وطلبها وأخذها، ورفعت المحكمة الجلسة للاستراحة.

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