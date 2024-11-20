مدير عام الوكالة الذرية يؤكد ضرورة حماية المنشآت النووية ضد أي هجمات

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي "إن الاتصالات ستكون جيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، ولكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد"، مشيرا إلى أنه سيجري قريبا محادثات عن الطاقة النووية في الولايات المتحدة.

وأكد جروسي - خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهري - ضرورة حماية المنشأت النووية ضد أي هجمات من أى دولة من دول العالم.

ووصف مباحثاته في إيران وأذربيجان بأنها كانت "جيدة ومثمرة"، حيث تم الاتفاق على زيادة التعاون مع الوكالة وزيادة عدد المفتشين، فضلا عن اتخاذ خطوات لتطوير التعاون مع مختلف دول العالم في مجال الاستفادة من الطاقة النووية من أجل خفض الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ.

وأضاف جروسي "نتحرك في الاتجاه الصحيح، والحوار مستمر مع إيران وبقية دول العالم من أجل تعظيم البرامج السلمية والتنموية وزيادة المعرفة بقدرات الطاقة الذرية".