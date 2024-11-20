روسيا: انضمام السويد للناتو يصعد حدة التوتر في البلطيق والقطب الشمالي

قال السفير الروسي الجديد لدى السويد سيرجي بيلييف إن انضمام ستوكهولم إلى الناتو لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترفي منطقتي البلطيق والقطب الشمالي، وتحويلهما من مناطق تعاون إلى مجال للمواجهة العسكرية والسياسية المحتملة.

وأوضح بيلييف في مقابلة مع وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم "الأربعاء"،أن روسيا ترى نشاطا عسكريا متزايدا في السويد بعد انضمام الأخيرة إلى عضوية حلف شمال الأطلسي /الناتو/ والتي أصبحت العضو الـ32 في الحلف.

وأضاف السفير الروسي: "لقد سجلنا نشاطا عسكريا مكثفا في السويد منذ انضمامها للناتو،ولذا فإن روسيا تراقب الوضع حيث تقوم بتقييم المخاطر والتهديدات المحتملة".