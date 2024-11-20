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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن توافق على إرسال ألغام مضادة للأفراد لأوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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أعلنت مصادر أمريكية رسمية عن موافقة إدارة الرئيس جو بايدن على إرسال شحنة من الألغام المضادة للأفراد إلى أوكرانيا، في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الدائر.

وذكرت شبكة CNN العربية أن الولايات المتحدة تتوقع استخدام أوكرانيا لهذه الألغام في تعزيز دفاعاتها داخل حدودها السيادية، وليس كأداة هجومية على الأراضي الروسية.

وقد اشترطت الولايات المتحدة على أوكرانيا تقديم ضمانات بأنها ستعمل على تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المدنيون جراء استخدام هذه الألغام.

وتشير المعلومات إلى أن كييف تعتزم نشر هذه الألغام في شرق البلاد، حيث حققت القوات الروسية تقدمًا بطيئًا ولكنه مستمر ضد مواقع القوات الأوكرانية.

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