إسماعيلي 2005 يطيح ببروكسي ويتأهل لنهائي كأس مصر

تأهل فريق 2005 بالنادي الإسماعيلي، لنهائي كأس مصر عقب الفوز على نظيره بروكسي، بنتيجة 3/ 1 في ركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب توليب، بنصف نهائي البطولة.

خاض الفريق المباراة بتشكيل ضم كل من، محمد عبد الرازق، في حراسة المرمى، وعمر طارق، حمادة صلاح، محمد إيهاب، حسن منصور، نادر علاء، عبدالله حسن، محمود إبراهيم، مهند عبد العاطي، عمرو سعيد وحسن صابر.

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من، طارق جمال، مديرا فنيا، وسيد إبراهيم، مدربا عاما، وأحمد عبده، مدربا للحراس، ومحمد فوزي، مخططا للأحمال، ومصطفى بوكس، إخصائي علاج طبيعى، ومحمد صالح مديرا إداريا.

وشهدت المباراة حضور كل من، كابتن محسن عبد المسيح، ودكتور محمد جمال، عضوا مجلس الإدارة، بالإضافة إلى كابتن علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي، وكابتن عماد سليمان، المشرف العام على الفريق الأول.

كما حرص كابتن حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول، على حضور اللقاء رفقة كل من كابتن أحمد حسام، المدرب العام للفريق، وكابتن مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى.