حمزة عبد الكريم يقود تشكل منتخب الناشئين أمام تونس

أعلن أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب تونس بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: حمزة الدجوي ونور اشرف وادهم فريد وادم محمد.

خط الوسط: محمد البنداري وعمر العدوي وبلال عطية ومحمد حمد وانس رشدي

الهجوم: حمزة عبد الكريم

وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.