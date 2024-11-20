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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حمزة عبد الكريم يقود تشكل منتخب الناشئين أمام تونس

منتخب ٢٠٠٨
منتخب ٢٠٠٨
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أعلن أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب تونس بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عام.
وجاء التشكيل كالتالي: 
حراسة المرمي: عمر عبد العزيز
خط الدفاع: حمزة الدجوي ونور اشرف وادهم فريد وادم محمد. 
خط الوسط: محمد البنداري وعمر العدوي وبلال عطية ومحمد حمد وانس رشدي
الهجوم: حمزة عبد الكريم
وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

منتخب 2008 تشكيل تونس