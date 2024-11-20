كيف جمع أثرياء العالم أموالهم؟

عندما يسمع الناس قائمة أغنى 5 أو 10 رجال في العالم، يكون لديهم سؤال مشترك؛ هو كيف بدأ كل واحد منهم ثروته؟؛ فمثلا إيلون ماسك الذي يحتل المرتبة الأولى كأغنى رجل في العالم بثروة تتخطى 314 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصبح أول تريلونير في العالم بحلول 2027، وتمثل قصص هؤلاء المليارديرات نموذجًا للابتكار والاستثمار طويل الأجل، وتختلف المجالات التي برعوا فيها من التكنولوجيا إلى الفضاء والسلع الفاخرة، مما يظهر تنوعًا كبيرًا في مصادر الثروة.

وتبرز “البوابة نيوز” كيف بدأ ثروته هو و6 آخرين من أغنى رجال العالم؟:

1. إيلون ماسك:

بدأ ماسك مشواره بتأسيس شركة Zip2، وهي منصة لتوفير أدلة أعمال محلية عبر الإنترنت، باعها لاحقًا مقابل 307 ملايين دولار. ثم أطلق PayPal، الذي تم بيعه لشركة eBay مقابل 1.5 مليار دولار. أسس ماسك لاحقًا شركتي Tesla وSpaceX، حيث تشكل أسهمه في تسلا الجزء الأكبر من ثروته التي تجاوزت 200 مليار دولار في عام 2024. كما استحوذ على منصة X (تويتر سابقًا) لتوسيع استثماراته في وسائل التواصل .

2. بيل غيتس:

بدأ غيتس تأسيس شركة Microsoft مع بول ألين عام 1975، حيث استغلا الفرصة لتطوير أنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية. أصبحت “مايكروسوفت” واحدة من أكبر الشركات في العالم، مما ساهم في جعل غيتس من أغنى الشخصيات عالميًا. لاحقًا، استثمر غيتس في مشاريع خيرية من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس .

3. جيف بيزوس:

أسس بيزوس شركة Amazon عام 1994 كمتجر إلكتروني لبيع الكتب. سرعان ما توسعت لتصبح أكبر منصة تجارة إلكترونية في العالم. إلى جانب أمازون، استثمر في مشاريع مثل Blue Origin لاستكشاف الفضاء، مما ساعده على بناء ثروة تتخطى 200 مليار دولار في 2024 .

4. بيرنارد أرنو:

بدأ أرنو، الذي يرأس مجموعة LVMH، ببناء إمبراطورية في مجال السلع الفاخرة من خلال الاستثمار في العلامات التجارية الكبرى مثل Louis Vuitton وDior، واستغل استراتيجيته في دمج علامات تجارية فاخرة لتعزيز مكانة شركته، مما جعله أحد أغنى رجال العالم.

5. وارن بافت:

بدأ بافت مسيرته الاستثمارية في سن مبكرة بشراء الأسهم والعقارات. قاد شركة Berkshire Hathaway، التي استثمرت في العديد من الصناعات مثل التأمين والطاقة والتكنولوجيا. يشتهر بافت بنهجه الطويل الأجل في الاستثمار، مما جعله من أثرى المستثمرين في العالم.

6. مارك زوكربيرغ:

أسس زوكربيرغ Facebook (Meta الآن) في عام 2004، والذي بدأ كشبكة اجتماعية لطلاب الجامعات. توسعت المنصة لتشمل مليارات المستخدمين حول العالم. تشمل استثمارات Meta أيضًا منصات مثل Instagram وWhatsApp، مما ساهم في زيادة ثروته بشكل كبير.