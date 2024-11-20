محافظ الجيزة وقائد قوات الدفاع العسكري يشهدان الندوة التثقيفية الـ 16 للمدارس

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء أسامة عبد الحميد داوود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى فعاليات الندوة التثقيفية الـ 16 للمدارس، والتي تنظمها قوات الدفاع الشعبى والعسكري بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمسرح مدرسة مودرن انفينتي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وخلال كلمته قدم محافظ الجيزة التهنئة لقيادات الدولة والقوات المسلحة والحضور بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر وشكره لقائد قوات الدفاع الشعبى و العسكري لتنظيم الفاعلية وحرص القوات المسلحة ومختلف أجهزتها على التواصل المستمر مع الشباب و مجهوداتهم فى سبيل رفع وعيهم ومشاركة أجهزة المحافظة بمختلف مشروعات التنمية والتطوير.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية التعاون فى سبيل حفظ عقول الشباب وتعريفهم بالمخاطر المسلطة عليهم والمحيطة بوطنهم.

كما إستحضر النجار الروح الإيجابية التى تسلح بها الشعب المصرى لتحقيق نصر أكتوبر المجيد مستشهدا بها كسبيل لإجتياز ما تواجهه الدولة من تحديات إقتصادية ومعبرا عن تطلعه لزيادة حجم الأنشطة التعريفية والتوعوية وإيصال فعالياتها لكافة الطلاب من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على أن التعليم وبناء وعى صحيح لدى الشباب هو الركيزة الأساسية نحو تحقيق أهداف الدولة للوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة.

كما أشار إلى حرص الدولة وقيادتها على الإهتمام بالشباب وزيادة قدراتهم وتنمية مهاراتهم بمختلف المجالات و تخليد ذكرى الشهداء و تكريم أسرهم، مقدما الشكر لمحافظ الجيزة لإحتضانه ورعايته للندوة، وكذا للمشاركين بالتنظيم وإدارة الفعاليات.

بدأت فعاليات الندوة بالإستماع لأيات من القرآن الكريم، والوقوف لـ سلام الشهيد وكلمات الحضور عقبها عدد من الفقرات الغنائية والإستعراضية حول إنتصارات أكتوبر والتى قدمها طلاب المحافظة وقادرون بإختلاف.

وتضمنت الندوة محاضرة للدكتورة غادة عامر العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية حول فهم المخاطر الإلكترونية وتحديات التحول الرقمى ومخاطر الحروب الحديثة.

كما شملت الندوة عرض فيلم حول المشروعات القومية وخطط التنمية والتطوير التى تشهدها مختلف المحافظات.

واختتمت الفعاليات بتكريم أسر الشهداء و المتفوقين من طلاب المحافظة وذوى الهمم بالصفوف التعليمية المختلفة وتبادل الدروع وإلتقاط الصور التذكارية والوقوف للسلام الوطنى.

حضر الندوة اللواء محمد أحمد منصور قائد قطاع محافظة الجيزة و العميد محمد الشافعى المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمشرف على الموارد البشرية والشئون المالية والعميد محمد عبدالمالك الخولى مساعد القائد للتربية العسكرية والأستاذ سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والأستاذ بدوى علام رئيس مجلس الأباء والأمناء بالجيزة و هشام زين العابدين رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة و رشا رجب رئيس مجلس إدارة مدرسة مودرن انفينتي وممثلين عن الإدارات التعليمية ومجموعات من الطلاب ممثلين عن إتحادات الطلاب بالإدارات التعليمية بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة.