ميكالي يُعلن تشكيل الفراعنة لمواجهة ليبيا بدورة شمال أفريقيا

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، تشكيل فريقه الصغار لمواجهة نظيره الليبي على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، التي يتصدرها حاليا منتخب المغرب.

ويضم التشكيل كلا من..

عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، معتز محمد و بوستانجي وأحمد كباكا ومحمد السيد ومحمود لبيب ومحمد سمير ومروان محمود وعمرو بيبو وأحمد شرف ومحمد زعلوك.

ويدخل منتخب الفراعنة المباراة وهو عينه علي تحقيق نتيجة إيجابية تحافظ على حظوظه في التأهل للنهائيات.