محافظة المنيا تطلق 35 سيارة متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أطلقت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، قوافل غذائية تضمنت 35 سيارة مواد غذائية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتموين، وذلك وفق بروتوكول تعاون لبيع السلع الغذائية، واللحوم، و بيض المائدة، ومنتجات وزارة الزراعة، بأسعار مخفضة تتجاوز الـ 30%.

وتشمل المبادرة توفير كميات كبيرة من اللحوم والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، منها: (اللحوم البلدية الطازجة (280) جنيهًا للكيلو - اللحوم المجمدة (200) جنيه للكيلو -الكبدة (100) جنيه للكيلو -الأرز(20) جنيهًا للكيلو نصف كيلو مكرونة (10) جنيهات -الدقيق (15) جنيها للكيلو -بيض المائدة (150) جنيهًا للطبق -السكر(30) جنيها للكيلو – جبنة (85)جنيها للكيلو.