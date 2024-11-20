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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظة المنيا تطلق 35 سيارة متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

سيارات بيع المواد
سيارات بيع المواد الغذائية
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أطلقت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، قوافل غذائية تضمنت 35 سيارة مواد غذائية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتموين، وذلك وفق بروتوكول تعاون لبيع السلع الغذائية، واللحوم، و بيض المائدة، ومنتجات وزارة الزراعة، بأسعار مخفضة تتجاوز الـ 30%.

وتشمل المبادرة توفير كميات كبيرة من اللحوم والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، منها: (اللحوم البلدية الطازجة (280) جنيهًا للكيلو -  اللحوم المجمدة  (200) جنيه للكيلو -الكبدة (100) جنيه للكيلو -الأرز(20) جنيهًا للكيلو نصف كيلو مكرونة (10) جنيهات -الدقيق (15) جنيها للكيلو -بيض المائدة (150) جنيهًا للطبق -السكر(30) جنيها للكيلو – جبنة (85)جنيها للكيلو.

أخبار محافظة المنيا السلع الغذائية أفتتاح معرض بيع السلع الغذائية