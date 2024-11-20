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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. لاعبو طلائع الجيش يفاجئون أحمد الشيخ قبل المران

احمد الشيخ
احمد الشيخ
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فاجأ لاعبو طلائع الجيش والجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى، اللاعب أحمد الشيخ لاعب الفريق، بالاحتفال بعيد ميلاده قبل انطلاق المران.
احتفل الجهاز الفنى لفريق طلائع الجيش ولاعبو الفريق، بعيد ميلاد احمد الشيخ، قبل انطلاق مران اليوم، استعدادا لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل، على ملعب "جهاز الرياضة العسكرى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى  الممتاز.
يلتقى طلائع الجيش نظيره سموحة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدورى الممتاز.
ويسعى فريق طلائع الجيش تحت قيادة عبدالحميد بسيونى، لحصد اول ثلاث نقاط، عندما يلتقى سموحة، وذلك بعدما تعرض للهزيمة فى أول جولتين، أمام الزمالك والمصرى البورسعيدى.

بالصور طلائع الجيش أحمد الشيخ عبدالحميد بسيوني عيد ميلاد احمد الشيخ