محافظ الشرقية يتفقد نفق أبو الريش بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق تمهيداً لرفع كفاءته وتجميله بإضافة جداريات تحمل بطولات أبناء المحافظة وتضم الرموز الشعبية والمناطق الأثرية والحرف اليدوية التي تزخر بها المحافظة لتؤكد أصالة التراث الشعبي المصري وذلك تحت إشراف إدارة التراث الحضاري بالديوان العام.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من الفنان التشكيلي مصطفي غنيم مصمم الجداريات عن مكوناتها وتمت الإشارة الي انه تم الانتهاء من التصميمات الفنية اللازمة للبدء في اعمال تركيب 7 جداريات بمقاسات مختلفة علي النفق باعتباره أحد المداخل الهامة لمدينة الزقازيق ولتحسين الروية البصرية أمام القادمين والمسافرين من وإلي المدينة.

أكد محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز ومدن وأحياء لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها مشدداً على ضرورة مراعاة التصميم الهندسي والجمالي عند إقامة ميادين جديدة تتناسب مع شكل المنطقة وتساهم في إستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول والفنان التشكيلي مصطفي غنيم .