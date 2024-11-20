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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جداول اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالقاهرة

مدارس
مدارس
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جداول اختبارات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل.

تُعقد الاختبارات في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وفق الجدول المحدد من مديرية التربية والتعليم.

جداول اختبارات شهر نوفمبر 2024

 تشمل الامتحانات المواد التي دُرست من نهاية أكتوبر حتى نهاية نوفمبر، وتهدف إلى قياس نواتج التعلم في تلك الفترة.
تُعقد الامتحانات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، ويُخصص لها نصف فترة أو فترة كاملة حسب  المادة. 

ويتم إعداد 3 نماذج لكل مادة لضمان التنوع في الأسئلة، مع إشراف لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام.

جداول اختبارات شهر نوفمبر 2024
جداول اختبارات شهر نوفمبر القاهرة
 جداول اختبارات شهر نوفمبر 2024
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