سكرتير محافظة الدقهلية يعقد الاجتماع الدوري للجنة الإصحاح البيئي

عقد اللواء محمد صلاح أبوكريشه، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء الاجتماع الدوري للإصحاح البيئي بحضور عصام حجاج مدير الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، ونواب رؤساء المراكز والمدن.

استعرض السكرتير العام جهود المراكز والمدن والأحياء في تنفيذ إجراءات التخلص من المياه الراكدة وردم البرك والمستنقعات ومكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض.

كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة للحماية من حمى الضنك والأمراض الناتجة عن الحشرات ناقلات الأمراض.

كذلك ناقش السكرتير العام ما جرى اتخاذه في متابعة تطهير كافة خزانات المياه بجميع المصالح الحكومية كالمدارس والمستشفيات والمساجد بالتنسيق مع معامل شركة مياة الشرب والصرف الصحي.

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