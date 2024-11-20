طارق النهري يودع فيلم «المدرسة» لـ حورية فرغلي

كشف الفنان طارق النهرى بأنه قارب علي الإنتهاء من تصوير فيلم «المدرسة» للنجمة حورية فرغلي وآخرين، إذ يتبقى يوم واحد فقط وتنتهى أسرة الفيلم بالكامل من التصوير قريبًا.

وأكد طارق بأن كاست العمل قطع شوطًا كبيرًا في تصوير العمل خلال الفترة المنقضية، ويتبقى ما يقرب من 10% من مشاهد الفيلم ليتم اسدال الستار عن عمليات التصوير نهائياً التي استغرقت ما يقرب من 4 شهور،

وأضاف طارق بأنه تحمس للفيلم ولدوره بسبب الموضوع الذى تتم مناقشته، مشيراً، بأنها شخصية جديدة عليه تماماً لم يقدمها من قبل، لافتاً، بأن التحضير في الصمت بالنسبة له أفضل من الورقة والقلم، والتفكير في كل الشخصيات من حوله، والوصول لـ طريقة التعامل والتناغم معهم هي من أهم نقاط التحضير الجيد للشخصية.

وتابع طارق: "منذ بداية مشاركته في السينما وهو يفضل التنوع والتغيير في الشخصيات التي يقدمها، وكما أنه يفضل دائما ألا يضع نفسه في قالب واحد فقط، ويتم اختياره في جميع الأدوار مشيراً، بأن من نجاح الفنان هو أن يكون فنانا شاملا.

وتتمحور أحداث فيلم «المدرسة» في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث.

فيلم «المدرسة» بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، عبد المنعم المرصفى، محمد حمزة، ميدو فايد، المطرب السورى ماجد الصافى وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة، قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان ومدير تصوير محمد فتحى ومستشار إعلامي حسام صلاح وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسى وإخراج محمد جمال الحديني.