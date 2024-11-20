صحبه خلص عليه.. كشف لغز العثور على جثة أربعيني داخل مزرعة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من كشف لغز العثور على جثة أحد الأشخاص بمزرعة بقرية نشا مركز نبروة وبها عدة طعنات بالظهر والرأس من الخلف في الجانب الأيسر.

وتبين أن وراء مقتله أحد الأشخاص مسجل جنائي بسبب خلافات مالية سابقة مع المجني عليه بمواجهته اقر واعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة الى تلقي اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة نبروه، من إدارة شرطة النجدة من بعض الأهالي بالعثور علي جثة شخص مقتول داخل مزرعة بقرية نشا مركز نبروة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة بقيادة الرائد محمد صادق، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث داخل مزرعة بقرية نشا مركز نبروة أمام المقابر وبالفحص تبين وجود جثة شخص وبها آثار وخز بسكين في الخلف من الجانب الأيسر وعلى الرأس وتبين أنه يدعى" أحمد أنور عبد الهادي، 41 سنة"، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي نبروة المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.

وكلف مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة بالتنسيق مع فرع الأمن العام بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وبإجراء التحريات اللازمة وبفحص علاقات المجني عليه تبين بأن وراء تلك العملية أحد الأشخاص، وذلك لخلافات مالية سابقة بينهما يدعى "الشحات. ر، 40 سنة" مسجل جنائي، وذلك بأن عزم النية على قتله وتوجه يوم الواقعة إلى المزرعة بعد أن علم بوجوده بمفرده وقام بالتخلص منه.

تم إعداد كمين من قبل مباحث مركز شرطة نبروة والقاء القبض على المتهم قبل هروبه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر واعترف بجميع ما سبق وارشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.