مصرع شخص بعد سقوط توك توك في ترعة بالدقهلية

لقي شخص مصرعه بعدما انقلب توك توك يقوده بترعة البوهية بنطاق مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وجري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من إدارة شرطة النجدة من بعض الأهالي بـ انقلاب توك توك بترعة البوهية دائرة السنبلاوين ووفاة سائقه.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري و ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إنقلاب توك توك بالترعة علي طريق البوهية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

جري انتشال جثة المتوفي من المياه وتبين انه يدعى "رامى السيد ابراهيم، 33 عاما"، ونقل الجثة الي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي السنبلاوين العام تحت تصرفات النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الاجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.