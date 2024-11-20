سرادق عزاء للاعب كفرالشيخ محمد شوقي

أعلنت أدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، تلقيها مساء اليوم، العزاء في لاعب فريق كرة القدم محمد شوقي، الذي رحل أمس، داخل النادي، والذي تم تشييع جثمانه بمقابر عائلته بمسقط رأسه بقرية الأبشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وتتلقي أدارة النادي العزاء، ما بين الخامسة وحتى العاشرة مساءً.

وكان اللاعب محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، قد سقط في أرضية ملعب الزرقاء بدمياط، قبل أسبوع، أثناء مباراة فريقي كفرالشيخ و القزازين، حيث توقف قلبه، وتم عمل انعاش قلبي ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أمس، ليواري الثرى بمسقط رأسه، وسط حالة عارمة من الحزن.

وأعلن نادي كفرالشيخ الرياضي، حالة الحداد، وتعليق الأنشطة الرياضية، ثلاثة أيام، حزناً على رحيل لاعب الفريق، مقدمين أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، وداعياً أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الفقيد، توفي عن عمر يبلغ 25 عاماً، ورحل تاركاً طفلين.

FB_IMG_1731619571015

FB_IMG_1731619528687