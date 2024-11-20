مصرع وإصابة 13 بحادث تصادم ميكروباص بشجرة في الدقهلية

لقي سائق مصرعه واصيب 12 آخرون اثر تصادم سيارة ميكروباص أجرة بشجرة علي طريق "ميت فارس - بنى عبيد"، امام قرية الديسة بمحافظة الدقهلية، وجري نقل 8 مصابين بإصابات خطيرة إلي مستشفى بني عبيد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد جمال الدين محمود السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، من إدارة شرطة النجدة باصطدام سيارة ميكروباص بشجرة علي طريق "ميت فارس - بني عبيد"، ووجود متوفي وعدة مصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع الحادث امام قرية الديسة دائرة المركز، وتبين مصرع "عبد القادر أحمد ابراهيم، سائق السيارة ".

كما أصيب خلال الحادث كل من : ام السيد السيد أحمد 38 سنة ،ياسمين حامد ممدوح محمد 27 سنة، نيرة حسين السيد، 27 سنة، محمد مصباح عثمان 43 سنة، بسمة خالد أحمد محمد، طالبة بالإعدادية نور حسن السيد، 47 سنة، أشرف عبد العليم عند 52 سنة، أحمد عيد جمعه محمد 5 سنوات، خديجة على شعبان الشناوي 65 سنة، جمعة محمد السيد الغنام 70 سنة، أميرة كامل السيد محمد 37 سنة، محمد مصباح عثمان أحمد 43 سنة.

جري نقل 8 حالات منهم اتصالاتهم بإصابات خطيرة إلى مستشفى بني عبيد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، بينما انصرف 5 منهم من مكان الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.