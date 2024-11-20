زيادة بنسبة 25% في الهجمات السيبرانية على قطاع التجزئة قبل الجمعة السوداء

بالتزامن مع موسم التخفيضات الكبرى المعروف بـ"الجمعة السوداء"، شهدت الهجمات السيبرانية تصاعدًا ملحوظًا، حيث كشفت شركة كاسبرسكي عن منعها أكثر من 38 مليون هجمة تصيد احتيالي منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

استغل مجرمو الإنترنت الطلب المتزايد على التسوق الإلكتروني قبل الجمعة السوداء، منتحلين صفة منصات تجارية كبرى مثل أمازون وWalmart وEtsy، لإطلاق حملات تصيد احتيالي تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمعلومات المالية للمستخدمين.

بحسب تقرير كاسبرسكي، فإن 44% من الهجمات تمحورت حول استخدام خدمات مصرفية كطُعم للإيقاع بالضحايا. تضمنت الهجمات إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة مصممة لتبدو شبيهة بالمتاجر الحقيقية، مع أخطاء طفيفة مثل تغييرات إملائية في عناوين المواقع.

أحد أساليب الاحتيال الشائعة شمل رسائل بريد إلكتروني تدعي تقديم جوائز قيمة مثل هاتف iPhone 16، أو عروض حصرية للمستخدمين "المختارين".

و تُغري هذه الرسائل الضحايا بمشاركة معلوماتهم الشخصية أو دفع مبالغ صغيرة مقابل الدخول في سحوبات مزعومة، ما يؤدي إلى خسائر مالية أو تسريب بياناتهم.

أشار التقرير إلى أن البيانات المسروقة يتم تداولها على منصات الإنترنت المظلم بأسعار تبدأ من 70 دولارًا وتصل إلى 315 دولارًا لمجموعة بيانات البطاقة الواحدة.

وتتضمن هذه البيانات معلومات شاملة تُعرف بـ "Fullz"، مثل رقم البطاقة، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وكود CVV، بالإضافة إلى بيانات شخصية أخرى مثل العنوان ورقم الهاتف.

مارك ريفيرو، كبير الباحثين الأمنيين في كاسبرسكي، علق قائلاً: "في هذا العام، لاحظنا استخدام منصات الإنترنت المظلم استراتيجيات تسويقية مشابهة لتلك التي يعتمدها تجار التجزئة المشروعين، بما في ذلك عروض الجمعة السوداء، والخصومات المجمعة، لجذب المشترين غير القانونيين."

لتجنب الوقوع ضحية لهذه الهجمات، قدمت كاسبرسكي مجموعة من الإرشادات:

تحقق من صحة الروابط وتجنب النقر على الروابط المرفقة في رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة.

استخدم حلولًا أمنية موثوقة مثل Kaspersky Premium لحماية أجهزتك من التهديدات السيبرانية.

راجع بياناتك المالية بانتظام وتأكد من إعداد إشعارات الدفع للكشف عن أي نشاط غير طبيعي.

مع ازدياد حجم التجارة الإلكترونية، تحذر كاسبرسكي من ضرورة توخي الحذر أثناء التسوق عبر الإنترنت، خصوصًا خلال المواسم التي تشهد ارتفاعًا في عمليات الشراء مثل الجمعة السوداء.