استعدادًا للألعاب العالمية الشتوية تورينو 2025.. معسكر مغلق لإعداد كبيري المدربين بالأولمبياد الخاص

يعقد الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا معسكراً مغلقاً ودورة تدريبية إقليمية لإعداد كبيري المدربين الدوليين في رياضات الجري على الثلج وتزلج اختراق الضاحية في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر 2024، بالمنتجع الثلجي سكي مصر في مول مصر، في إطار الاستعدادات لدعم مشاركة برامج الأولمبياد الخاص بالمنطقة في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص والمقرر انطلاقها في شهر مارس العام المقبل 2025.

يشارك في الدورة التدريبية عدد من الخبراء الدوليين والمدربين واللاعبين من مختلف برامج الاولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف الدورة إلى تطوير المهارات التدريبية وتأهيل الكوادر لقيادة التدريبات على مستوى عالمي، بما يواكب النمو المتزايد للرياضات الشتوية في المنطقة، كما يعد المعسكر التدريبي فرصة جيدة لوفود الدول المشاركة للاحتكاك والمعايشة في الأجواء الباردة قبل خوض مسابقات الألعاب العالمية الشتوية بتورينو الإيطالية العام المقبل 2025.

صرح المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي قائلاً "نعمل على توسيع نطاق الرياضات الشتوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن هذه الدورة التدريبية تمثل خطوة كبيرة نحو تأهيل المدربين وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مما سيعزز من تطوير هذه الرياضات في المنطقة."

وأضاف "الرئيس الإقليمي" أن اختيار سكي مصر لعقد هذه الدورة يعكس التزامنا بتوفير بيئة مثالية للتدريب تجمع بين التجهيزات الحديثة والخبرات الدولية. نحن واثقون من أن هذه الدورة ستساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى التدريب بالرياضات الشتوية."

من جانبه عبر "محمود يوسف المدير الإقليمي لماجد الفطيم للترفيه مصر ولبنان " عن سعادته باستضافة سكي مصر لفعاليات الدورة التدريبية، قائلاً “فخورون باستضافة هذا الحدث الهام الذي يعكس مكانة سكي مصر كمركز ريادي للرياضات الشتوية في المنطقة، ونتطلع إلى تقديم تجربة تدريبية مميزة للمدربين والمشاركين."

وعن البرنامج التدريبي أشار الدكتور عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه يتضمن مجموعة من المحاضرات النظرية والأنشطة العملية، تشمل كيفية تصميم برامج تدريبية متقدمة، وتقنيات السلامة، وتعزيز أداء الرياضيين. وتأتي هذه الدورة كجزء من الجهود الرامية إلى نشر الرياضات الشتوية في المناطق غير التقليدية، مستفيدة من الإمكانيات الحديثة التي توفرها مراكز التزلج الداخلية.

كما أكد الدكتور شريف الفولي رئيس قطاع الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن المعسكر المغلق يعتبر خطوة ايجابية للاستعداد الجيد للألعاب العالمية الشتوية القادمة تورينو ٢٠٢٥.

من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز الحضور الإقليمي للرياضات الشتوية في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص والمقرر انطلاقها في شهر مارس من العام المقبل ورفع مستوى التنافسية، إضافة إلى خلق فرص جديدة للمدربين والممارسين على حد سواء.