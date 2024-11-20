ضبط 3 أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسماعيلية

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية في استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، وتكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية بكل مدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين؛ وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن ضبط وإعدام 3 أطنان أغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت أنه تم إعدام 3 أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تشمل 55 شيكارة ملح بإجمالي وزن 2750 كيلو، و11 برميل مخللات وزن الواحد 120 كيلو بإجمالي وزن 1440 كيلو جرام.

وأضافت، أن ذلك جاء تنفيذًا لقرار النيابة العامة بإعدام المضبوطات السابق التحفظ المؤقت عليها بمعرفة مكتب مراقبة الأغذية بالقصاصين، حيث تم سحب عينات من المضبوطات، ووردت النتيجة بعدم مطابقتها وتم تحرير محضر الجنحة، وغلق المنشأة غلق إداري وذلك لوجود خطر داهم في المنشأة.

وأشارت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي، إلى أن الضبطية تمت بالتنسيق بين مكتب مراقبة الأغذية بالقصاصين ورئاسة مجلس ومدينة القصاصين، وإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

يأتي ذلك متابعةً للحملات المستمرة التي تنفذها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والإدارات الصحية على مستوى المحافظة؛ لضمان تقديم غذاء آمن وصحي لمواطني محافظة الإسماعيلية.