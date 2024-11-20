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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رامي ربيعة المصري الوحيد في التشكيل المثالي لتصفيات أمم أفريقيا

رامى ربيعه
رامى ربيعه
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تواجد الدولي المصري رامي ربيعة لاعب فريق النادي الأهلي في التشكيل المثالي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بنهاية العام القادم "المغرب 2025" بعد المستويات الرائعة التي قدمها الفرعون مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

وكشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم عن التشكيل المثالي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة والتي شهدت وجود 3 لاعبين من المغرب، و2 من جنوب أفريقيا وليبيا، وواحد من مصر، نيجيريا، تونس، والجابون.

وجاء التشكيل المثالي لتصفيات أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: مراد الوحيشي (ليبيا).

خط الدفاع: على العبدي (تونس)، جمال حركاس (ليبيا)، رامي ربيعة (مصر)، أشرف حكيمي (المغرب).

خط الوسط: ، تيبوهو موكوينا (جنوب أفريقيا)، عبد الصمد الزلزولي (المغرب)، جويلور كانجا (الجابون).

خط الهجوم: عز الدين أوناحي (المغرب)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، أوسوين أبوليس (جنوب افريقيا).

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