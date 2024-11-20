مصير بيكهام من المشاركة أمام حرس الحدود مع سيراميكا تحدده الأشعة

خضع اللاعب أحمد رمضان بيكهام لاعب نادى سيراميكا لأشعة الرنين، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة أمس مع المنتخب مصر أمام بوتسوانا.

وشارك بيكهام فى مواجهة أمس مع المنتخب الوطنى ضد نظيره بوتسوانا، وذلك في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب 2025، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ليعلنا تأهلهما إلى النهائيات.

وخلال تلك المواجهة تعرض بيكهام لإصابة قوية في الظهر، وعلى أثرها غادر اللاعب المستطيل الأخضر، ليشارك حسام عبدالمجيد بدلا منه.

وينتظر مسؤولو سيراميكا نتيجة أشعة الرنين لمعرفة مدى الإصابة والفترة التي يحتاجها من أجل التعافى من الإصابة، وتحديد موقفه من مواجهة حرس الحدود المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى المصرى الممتاز.

