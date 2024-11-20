ads
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصير بيكهام من المشاركة أمام حرس الحدود مع سيراميكا تحدده الأشعة

بيكهام
بيكهام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خضع اللاعب أحمد رمضان بيكهام لاعب نادى سيراميكا لأشعة الرنين، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة أمس مع المنتخب مصر أمام بوتسوانا.
وشارك بيكهام فى مواجهة أمس مع المنتخب الوطنى ضد نظيره بوتسوانا، وذلك في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب 2025، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ليعلنا تأهلهما إلى النهائيات.
وخلال تلك المواجهة تعرض بيكهام لإصابة قوية في الظهر، وعلى أثرها غادر اللاعب المستطيل الأخضر، ليشارك حسام عبدالمجيد بدلا منه.
وينتظر مسؤولو سيراميكا نتيجة أشعة الرنين لمعرفة مدى الإصابة والفترة التي يحتاجها من أجل التعافى من الإصابة، وتحديد موقفه من مواجهة حرس الحدود المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى المصرى الممتاز.
 

مصير بيكهام مصر بتسوانا المنتخب الوطني سيراميكا ء حرس الحدود حرس الحدود أحمد رمضان بيكهام