«إي آند بيزنس» توقع 5 شراكات لتقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال في السوق المصري

أعلنت إي آند بيزنس، التابعة لشركة إي آند مصر الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع 5 شراكات جديدة مع WUZZUF، وفرصنا، وبوسطة، وMoney fellows، وLynkrs.

تهدف هذه الشراكات إلى توفير مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة، التي تقدمها إي آند بيزنس لقطاع الأعمال في السوق المصري عبر تطبيقها الجديد والمبتكر "إنستا بيزنس" (Instabusiness)، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً في معرض جيتكس جلوبال دبي.

ويُتوقع أن يُحدث "إنستا بيزنس" (Instabusiness) تحولاً جذرياً في كيفية استفادة الشركات من خدمات إي آند بيزنس عبر منصة واحدة توفر مجموعة من الخدمات والحلول المتنوعة بطريقة ميسرة وسهلة الاستخدام.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية إي آند بيزنس، التي تستهدف تعزيز دورها كشريك أساسي في دعم نمو أعمال الشركات على اختلاف أحجامها وأنواعها، كما تُمكن هذه الشراكات إي آند بيزنس من توسيع نطاق خدماتها بما يتجاوز الحلول التكنولوجية، لتشمل مجالات متنوعة مثل اللوجستيات، والشحن، والتوظيف، والتمويل، وغيرها، ما يرسخ هويتها الجديدة كمنصة متكاملة تدعم نمو الأعمال في مختلف القطاعات.

وتتيح هذه الشراكات الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع تضم مختلف الفئات، بدءًا من رواد الأعمال الأفراد إلى أصحاب الشركات الصغيرة وتجار التجزئة في قطاع التجارة الإلكترونية، مما يوسع من محفظة خدماتها ويمنحها ميزة تنافسية للوصول إلى عملاء جدد قد يصعب الوصول إليهم بطرق تقليدية، كما يتمكن الشركاء من الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 70 ألف حساب تجاري ومليوني مستخدم، مما يوفر لهم فرصاً واسعة لتعزيز عمليات الاستحواذ وتنمية أعمالهم.

تتضمن الشراكة مع WUZZUF وفرصنا توفير دعم كبير للشركات في مجال التوظيف، مع تقديم خدمات توظيف مجانية لمدة شهر، تليها خصومات تصل إلى 25% على باقات التوظيف المختلفة، ما يساعد الشركات على الاستمرار في استقطاب الكفاءات بسهولة في سوق تنافسي.

ومن خلال الشراكة مع شركة بوسطة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن، سيتمكن مستخدمو "إنستا بيزنس" من الاستفادة من خصومات حصرية على التوصيل المحلي، وأسعارًا تنافسية بغض النظر عن حجم الشحنة، ما يدعم الشركات الصغيرة في الوصول إلى عملائها بكفاءة.

وفي مجال التمويل، تتيح الشراكة مع Money fellows خيارات تمويل شخصي مرنة تتناسب مع مختلف احتياجات العملاء، مع خصم 5% على الرسوم الإدارية، وشروط ميسرة لخدمة تمويل مرنة تناسب جميع الفئات.

وبالشراكة مع Lynkrs، المتخصصة في التسويق الرقمي، ستوفر للشركات الصغيرة دعماً مميزاً، مع خصم 50% على جميع الخدمات المتعلقة بإنشاء المحتوى وشراء الوسائط، ما يساعد الشركات على تحقيق نمو ملحوظ في إيراداتها.

من جانبه، أكد شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة إي آند مصر، أن هذه الشراكات خطوة استراتيجية في مسيرة إي آند بيزنس نحو تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها. نحن نسعى من خلال التعاون مع شركائنا إلى تعزيز قيمة خدماتنا وتوسيع نطاق ما نقدمه، حيث توفر هذه الشراكات حلولاً إضافية تغطي مجالات مهمة مثل التوظيف، والتمويل، واللوجستيات، والتسويق الرقمي."

وأوضح الخولي: "يأتي تطبيق "إنستا بيزنس" كأداة رئيسية لدعم هذا الهدف؛ فهو يقدم واجهة سهلة الاستخدام تتيح لأصحاب الأعمال من الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى الوصول إلى مجموعة من الخدمات المتنوعة والاستفادة من العروض الحصرية التي تقدمها إي آند بيزنس بالتعاون مع شركائنا."

وأكد: "ملتزمون في إي آند مصر بالابتكار المستمر في تقديم حلول جديدة تواكب تطلعات عملائنا. وندرس باستمرار الفرص المتاحة لتطوير خدماتنا والتوسع في شراكاتنا لتلبية احتياجات السوق المصري بطرق مبتكرة ومتجددة، بما يعزز مكانتنا كشريك استراتيجي في دعم نمو الأعمال وتطويرها."