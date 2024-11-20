مواعيد دير الأنبا باخميوس في صوم الميلاد

أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، اليوم، أنه سوف يتم غلق أبواب الدير سواءً للأفراد أو الرحلات، خلال 4 أيام كل الأسبوع طوال فترة صوم الميلاد المجيد

وأوضح الأنبا اقلاديوس رئيس الدير في بيان له ان غلق الدير سيكون أيام (الإثنين، الثلاثاء،الأربعاء، الخميس)، ويفتح الدير أبوابه للزيارة طوال اليوم أيام (الجمعة، السبت، الأحد).

يعد دير الأنبا باخوميوس "الشايب" من الأديرة الهامة بمحافظة الأقصر لما له من دور ديني وسياحي، يرجــع للقــرن الرابع الميلادى، حيث أُعيــد ترميمهــ فــى القــرن الســابع عشــر الميلادى ، حيث يحتوي الدير علي مجموعة من القطع الأثرية المهمة وهي مجموعة من الزخارف النباتية والهندسية والرموز الدينية منها الصليب بأنواعه المختلفة .

کما احتوت بعض القطع الأثرية علي بعض الکتابات القبطية والعربية.