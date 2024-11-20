دراما العلاقات الأسرية تكشف أسباب اختفاء القيم الأخلاقية في العائلة المصرية وأسرار تقديم الشخصيات الشريرة

تعد الدراما التليفزيونية جرس إنذار للعديد من القضايا والأحداث المجتمعية التي تتواجد داخل كل بيت مصري، وأصبحت المسلسلات على مدار سنوات طويلة ماضية تقوم بإبراز وتقديم الوجه السلبي للأشخاص.

حيث تتناول في معظم أعمالها قضايا الغدر والخيانة والغيرة والحقد بين الأقارب والخيانة الزوجية والصداقة وإغفال القيم الأخلاقية داخل العائلات المصرية ففتحت "البوابة" الملف لماذا اختفت القيم الأخلاقية داخل العائلة المصرية وإبرازها في الدراما؟ فكانت الإجابة في السطور التالية:

وتر حساس

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، سلمى، وكاميليا، ورغدة، ثلاث نساء واثنان منهما تجمعهم صلة قرابة وتجمعهن الصداقة والعمل، لكن تفرّقهن الغيرة، والطمع، والطموح الجامح.

مما يؤدى إلى تصاعد التوترات بينه حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف مما يؤدى إلى تصاعد التوترات بينهن، وأثار مسلسل وتر حساس ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي مما دفع البعض لتصدر تريند منصات التواصل الاجتماعى منذ عرض حلقاته الأولى.

وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي أجواء المسلسل وأحداثه التي تتناول قصص الغيرة والحقد بين الأقارب والخيانة الزوجية والصداقة، مع المسلسل التركى الشهير العشق الممنوع، بطولة صبا مبارك، وإنجى المقدم، ومحمد علاء، وهيدى كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزى، تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

باسورد

يدور المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حيث يقع حادث خطير لـ(أدهم)، ويدخل في غيبوبة طويلة، وبالرغم من تكشُف العديد من الأسرار بين أصدقائه والمقربين منه، إلا أن السر الوحيد وهو (كلمة السر) يبقى دفينًا مع غيبوبته، ويسعى الجميع لمعرفته لإنقاذ الشركة.

وتدور أحداث العمل حول قضايا الصداقة والخيانة بطولة شاهين، آية سماحة، محمد السباعي، حازم إيهاب، جلا هشام، رانيا منصور، يارا عزمي، أحمد فريد، طارق النهري، تأليف محمد مهران، وإخراج أسامة عرابي.

جميلة

تعيش جميلة المحامية ورئيسة النيابة الإدارية حياة أسرية هادئة مع زوجها الطبيب زياد وأسرتها، ولكن تنقلب حياتها رأسا على عقب عندما يتوفى أبيها، وتتعرض للخيانة والطعن من أقرب الناس إليها تاركا جميع أملاكه لها هي فقط، ثم تتوالى الأحداث، والعمل من بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز .

يوتيرن

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول يارا بطلة المسلسل التي تقوم بتجسيدها النجمة ريهام حجاج التي تتخلي عن حياتها المهنية التي كانت تحلم بها كضابط ملاحة من أجل زوجها المتملك يوسف، بينما يتسبب خالد في حادث أليم يأخذ يارا إلى مسار محفوف بالمخاطر.

وأثناء أحداث المسلسل تتعرض يارا للطعن والخيانة والغدر من أخيها وأقرب صديقة لها بطولة ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد كيلاني، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

لأعلي سعر

تدور أحداث المسلسل الاجتماعي حول قصة زواج يبدو ناجحًا بطلتها النجمة نيللي كريم، لكنه يمر بتراكمات طفيفة تحوّله إلى صراع شرس يُخرج معه الشر الكامن داخل النفوس البشرية وتتعرض نيللي للطعن والغدر من أقرب صديقة لها التي تقوم بتجسيدها النجمة زينة التي تغدر بها لتتزوج زوجها.

وخلال أحداث المسلسل تواجه نيللي مجموعة من الصدمات من أسرتها من أخواتها وأمها ثم تلجأ إلي أبيها الذي تعيش بعيد عنه منذ فترة طويلة فهو ينجو بها من هذا الهلاك لكي تقف علي قدميها مرة أخري، المسلسل بطولة نيللي كريم، زينة، أحمد فهمي، نبيل الحلفاوي، سارة سلامة، أحمد مجدي، ونخبة من النجوم، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل.

خيانة عهد

تدور أحداث المسلسل حول (عهد) سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية.

كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب اﻷقربين لها وهي من أخواتها من الأب حيث بدأت أحداث المسلسل بترتيب كل شقيق فيهم لخيانتها طمعا في ورثها الذي ورثته من أبيهم مما يؤدي الأمر إلي وفاة ابنها الوحيد بسبب انتقام الأشقاء له بعد أن جعلوا يدمن المخدرات انتقام فرح من عهد في نجلها هشام من خلال وسيطه حرضتها على ذلك وهي شيرين التي تسببت في تعاطيه للمخدرات، وما إن أدركت عهد ما حدث لنجلها حتى سارعت في علاجه في المنزل بمساعدة شقيقتها فرح التي استغلت حسن نية شقيقتها وحقنته بحقن الهروين في المحاليل المعلقة له، وما إن شاهدتها عهد وسألتها ماذا تفعل أخبرتها أن هذه بعض الفيتامينات لتقويته.

واستكملت فرح مخططها حتى قامت بحادث سير فبدأت أعراض الإدمان تظهر على هشام وكسر المنزل الأمر الذي دفع عهد لإيداعه في مصحة لعلاج الإدمان، وكل تلك المؤمرات لم تعلم بها عهد إلا بعد وفاة نجلها الذي قتلته فرح بعد أن اكتشف أمرها.

ولم تهدأ عهد إلي أن تثأر منهما لأجل ابنها بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، جومانا مراد، ونخبة من النجوم، تأليف أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز.

ضد الكسر

تدور الأحداث حول نجمة وسائل التواصل الاجتماعي سلمى التي تقوم بتجسيدها النجمة نيللي كريم، والتي تتعرض لمحاولة قتل فيتولى رئيس المباحث هاني القضية لكشف المعتدي في ظل وجود خلافات بينها وبين زوجها كريم ويتضح وجود أسرار غامضة في حياتها.

ويشهد المسلسل أكثر من واقعة خيانة، أولها خيانة "كريم" محمد فراج لزوجته "سلمى"، مع "مايا" أيضاً "ملك"، التي خانت خطيبها "مصطفى" مع شاب آخر ونتج عن هذه الخيانة حمل، واستعانت بشقيقتها "سلمى" حتى تساعدها للتخلص من الجنين، وحتى بعد زواجها لا يزال زوجها يشك فيها، وحتى "إياد" لؤي عمران يخون زوجته "نادين".

ومنذ الحلقات الأولى يتحدث مع صديقه أن كل الرجال يخونون زوجاتهم بطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي، مصطفي درويش، محمد فراج، تارا عماد تأليف عمرو الدالي إخراج أحمد خالد.

اللي مالوش كبير

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حيث يجبر والد غزال ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.

وخلال أحداث المسلسل تتعرض غزل للطعن والخيانة من أقرب صديقة لها ومن زوجها حيث يقوم الفنان خالد الصاوي في شخصية "عابد" الزوج العصبي العنيف الذي يضرب زوجته غزل التي تجسدها النجمة ياسمين عبد العزيز، أنه يخونها مع أقرب صديقاتها، بل ومتزوجها سرا بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، ونخبة من النجوم، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكري.

سر إلهي

ويتناول المسلسل عن قصة "نصرة" التي تتعرض للغدر من المقربين لها بعد أن سرق أشقائها ميراثها وخيانة صديقتها لها فتنتقل للعيش في القاهرة والعمل في دار مسنين وتتعامل مع كبار السن ثم يتم اتهامها بالقتل ظلمًا.

ودارت أحداث المسلسل في دار المسنين ورعاية كبار السن الذين يعيشون به ويعانون من الوحدة ولديهم مشاكل نفسية بطولة روجينا، مي سليم، أحمد مجدي ومجموعة من النجوم إخراج رؤوف عبد العزيز.

قصة الأمس

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي ويتناول العمل اغتراب الأسرة المصرية للبحث عن المال وأثر ذلك على تماسك الأسرة وعلى مستقبل أبنائهم، من خلال زهرة التي تسافر مع زوجها لإحدى دول الخليج، وحين يصل الأبناء لمرحلة الجامعة، تضطر الأم للعودة بهم إلى مصر.

وخلال حلقات المسلسل تتعرض زهرة للخيانة والطعن من صديقة لها وقفت بجانبها حيث قامت بالزواج من زوجها سرا ثم تتوالي الأحداث بطولة إلهام شاهين، مصطفي فهمي، ميرنا وليد، كريم كوجك، أحمد خليل، ونخبة كبيرة من النجوم، تأليف محمد جلال عبد القوي، إخراج إنعام محمد علي.

دنيا تانية

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي حيث تتعرض مديرة مدرسة تدعى دنيا سالم لصدمة بعد غرق ابنها، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها حسام وتسعى لخلعه بعد اكتشافها خيانته لها مع أختها.

وأثار المسلسل ضجة كبيرة منذ عرض أولى حلقاته حيث شهد مشهد زنا محارم، وذلك بعدما اكتشفت البطلة ليلي علوي أن زوجها يخونها مع شقيقتها بطولة ليلي علوي، مي سليم، وفاء صادق، أشرف زكي، مجدي كامل، فراس السعيد، ومجموعة من النجوم تأليف أيمن جمال إخراج أحمد عبد العال.

وحول اختفاء القيم الأخلاقية داخل العائلة المصرية وإبرازها في الدراما؛ علق الناقد طارق الشناوي على ظاهرة انتشار قضايا الخيانة والغدر في المسلسلات المصرية خلال الفترة الماضية وإخفاء وعدم إبراز القيم الأخلاقية داخل العائلة المصرية.

وقال الشناوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة": إن الدراما المصرية دائما تحمل الوجهين سواء تقديم وإظهار العلاقات الأسرية الإيجابية أو السلبية ولكن أري أن الشر والشخصيات الشريرة لها جاذبية أكثر من الخير.

وتابع، أن الشخصيات السيئة والتي تنطوي علي ضعف تكون درامياً هي أقوي وتصبح مادة دسمة للجمهور وجاذبة له بشكل كبير ويريد أن يشاهدها، لافتا أنها تلهم الكاتب والمخرج والممثل في التقمص أكثر من الشخصية الطيبة.

وأضاف، أنني أرى أننا ليس بحاجة إلي مسلسلات مباشرة على حث الناس إلي عمل الخير والأعمال الجيدة لأنها تفقد مصداقيتها والجمهور يري دائماً أن الشر هو الكسبان، وأكد أن الدراما حاليا أصبحت مقيدة عن وقت سابق على الكُتاب ولم تكن مفروضة في الماضي.