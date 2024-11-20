"طلعت مصطفى" تفتتح مركز تعليمي للغات الأجنبية والذكاء الاصطناعي في مدينتي

الأربعاء 20/نوفمبر/2024 - 02:46 م

شهد عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، افتتاح المركز التعليمي الثقافي Triple A في ايست هب مدينتي، أحدث المشروعات التجارية والإدارية المتكاملة لمجموعة طلعت مصطفى. وأكد عمر هشام أن افتتاح المركز التعليمي الجديد يأتي استكمالًا للخدمات المتنوعة الموجودة في مدينتي، مشيرًا إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على التعاون مع كبرى الشركات في مختلف المجالات لتوفير كافة الخدمات لعملائها في مشروعاتها المختلفة.

وأعرب المهندس/ علاء البدري، الرئيس التنفيذي لـ AME Group - المالكة للعلامة التجارية Triple A - عن سعادته بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، وأكد أن اختيار مول ايست هب مدينتي لافتتاح أولى فروع المركز التعليمي Triple A في مصر بسبب النجاح الكبير لمختلف العلامات التجارية الموجودة في كافة المراكز التجارية بمدينتي. وأوضح أن المقر الرئيسي لـ Triple A موجود في دولة الكويت، مشيرًا إلى وجود خطة توسعية لافتتاح فروع داخل جمهورية مصر العربية، أولها في مدينتي ثم في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

ويقدم المركز التعليمي Triple A دورات تدريبية للغات الأجنبية ودورات متخصصة في الحاسب الآلي والبرمجة بكافة تخصصاتها ( الذكاء الإصطناعي – الأمن السيبراني – جرافيكس – التحليل المالي والتسويق الرقمي... ) بالإضافة إلى دورات في التنمية البشرية. وتبلغ مساحة المركز التعليمي نحو 750 متر مربع ويتضمن 8 قاعات تدريبية بطاقة إستيعابية 500 مقعد، ويستهدف طلاب IGCSE وطلاب SAT-EST-ACT، بالإضافة إلى طلاب الجامعة الأمريكية والألمانية والبريطانية (AUC وGUC وBU).

ويهدف المركز التعليمي الثقافي Triple A إلى إعداد الدارسين وفقًا للمعايير الدولية لضمان جودة التعليم والتدريب باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التعليمية، من خلال نخبة من المحاضرين في كافة مجالات التعليم والتدريب والاستشارات، وبالتعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية على مستوى العالم، مثل نيوهوريزون والمركز البريطاني "British Council" وامازون واوراكيل. كما يوفر المركز إعطاء المحاضرات عن بعد ( أون لاين ) من خلاص منصاته التعليمية.