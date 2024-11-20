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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال الإسرائيلي يواصل تخريب جنين ومخيمها

غزة
غزة
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قالت ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها، إذ تتوغل القوات والجرافات في عدد من الأحياء عبر إلحاق الدمار والخراب الهائلين في البنية التحتية في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأضافت «السلامين»، خلال مداخلة مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، مشيرة إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بمزيد من الدمار والخراب الهائل في مدينة جنين، كما أن الاحتلال اقتحم عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين واعتقل عددا كبيرا منهم.

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي يواصل إعاقة الطواقم الطبية، إذ يعيق تحركات الهلال الأحمر ومركبات الإسعاف للوصول إلى مناطق الاقتحامات، كما أن هناك أكثر من 10 إصابات بالرصاص الحي واستخدام الطائرات المسيرة بالضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال».

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