المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إيهاب جمال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد ، ومحمد الحلواني، ومحمد اسامه ، ووكيل نيابه حاتم مجدي، وأمانة سر محمد عبد البصير ، بمعاقبة 7 متهمين وهم هشام . خ ، محبوس ومحمد .ع ، محبوس وفرح .م ، محبوس ، وصبحة .م ، هاربه، وتامر .ي ، هارب وهاني .م ، هارب، وعزيزة .م ، محبوسه، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي لاجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانه بمبلغ 3 ملايين جنيه ، كم قاموا بالاستيلاء على متعلقاته الشخصيه وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

وكان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديدة بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته الي شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.

وأثبتت التحريات ان كلا من "هشام.خ، ومحمد ع، وفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، و عزيزة .م ، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي وتصويره عاريًا تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 4متهمين وفر 3 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة ليتم تداولها علي مدي 4 جلسات، حتي أصدرت قرارا لتأجيل القضية للنطق بالحكم غدا الاربعاء.